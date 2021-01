Pedro faz balanço de seu ano no Flamengo

Pedro foi um dos destaques do Flamengo em 2020, sendo o artilheiro do time. O atacante fez um balanço do ano e destacou dois sonhos realizados.

“Mesmo em um ano tão difícil para todos nós, venho aqui agradecer. Gratidão por poder conseguir realizar dois sonhos: jogar no time de infância e vestir a camisa da Seleção Brasileira. Obrigado, Deus. Que venha 2021. Feliz ano novo!”, postou Pedro.

O atacante foi o artilheiro do Flamengo em 2020. Pedro fechou o ano com 21 gols pelo Rubro-Negro, um a mais do que Gabigol, vice-artilheiro do Fla, e foi um dos destaques do time no ano.

As boas atuações e os gols levaram Pedro à Seleção Brasileira. O atacante do Flamengo foi convocado por Tite e ganhou alguns minutos no jogo contra a Venezuela, em novembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Pedro realizou dois sonhos e também garantiu a permanência no Flamengo. Em dezembro, o clube carioca exerceu a opção de compra prevista no acordo com a Fiorentina e contratou o atacante em definitivo. A operação custou 14 milhões de euros (R$ 89 milhões, na cotação atual).