Pedro flagra Helena nos braços de Miguel e distribui coices · .

Pedro (José Mayer) terá uma grande desilusão nos próximos capítulos de Laços de Família. Ele terá organizado um almoço para Helena (Vera Fischer), mas se surpreenderá ao vê-la aos beijos com Miguel (Tony Ramos) no haras. Irritado, o grosseirão sairá distribuindo coices entre seus funcionários.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, após beijar a prima em uma noite, o administrador se animará e acreditará que poderá reconquistá-la. Ele a convidará para um almoço no haras, com toda a família, e Helena aceitará.

Mas o machão não esperará ver a personagem de Vera Fischer acompanhada de Miguel, aos beijos com ele num banco, em clima de romance. Irritado, ele cavalgará para longe do casal.

Ao chegar em frente à sua casa, Severino (Claudio Gabriel) estará esperando pelo patrão e falará que o almoço está quase na mesa. “Não quero saber de almoço nenhum, leva esse cavalo, sai da minha frente”, dirá o grosseirão.

Ao entrar em casa, ele dará uma chicotada na mesa, furioso. Em seguida, ficará pensativo, se lembrando de seu beijo mais recente na prima, que foi seu grande amor da juventude.

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!