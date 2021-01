Pedro surra rival até sangrar e se ferra; saiba como · .

Pedro (José Mayer) e Alex (Daniel Boaventura) se envolverão numa briga feia nos próximos capítulos de Laços de Família. Os dois se desentenderão em relação a uma questão do haras e, já de saco cheio um do outro, partirão para socos, chutes e empurrões. Pedro levará a melhor, mas ouvirá uma bronca de Alma (Marieta Severo) na novela do Vale a Pena Ver de Novo.

A desavença começará quando Alex decidir fazer uma limpeza no local onde os cavalos ficam sem o aval do administrador. Ele dirá que está cheio de Pedro, que ouvirá a conversa e responderá que também não aguenta mais a incompetência do colega de trabalho.

Em frente às cocheiras, os dois se encararão, discutirão e medirão suas autoridades. Cínthia (Helena Ranaldi) e Severino (Claudio Gabriel) também estarão presentes. O administrador dirá que o veterinário deveria rasgar o diploma, porque não serve para trabalhar com animais.

Alex, que já terá se oferecido para resolver seus problemas com Pedro “na porrada”, partirá para cima do grosseirão. O primo de Helena (Vera Fischer) não fugirá da briga e empurrará o veterinário na grama.

A partir daí, os dois trocarão socos e chutes, enquanto Cínthia gritará para que parem com isso. “Vou me livrar de você, vou quebrar essa sua cara”, dirá Pedro, que recuará ao ver Alex com uma tora de madeira nas mãos para bater nele. “Vem se você é homem, gostosão”, provocará o médico.

Alex não conseguirá acertar Pedro com a madeira, mas os dois continuarão com as ameaças, provocações e trocas de socos. Desesperados, Cínthia e Severino buscarão ajuda. Os dois brigões ficarão bem machucados, mas o pai de Camila (Carolina Dieckmann) conseguirá derrotar o rival com uma cabeçada. Pedro irá ao banheiro se lavar e deixará Alex no chão.

O administrador vai tentar trabalhar normalmente em seu escritório após a luta, mas Alma (Marieta Severo) chegará para ter uma conversa séria com ele. “Desde que você se separou da sua mulher você está amargo, agressivo. Sair no braço com o Alex? Isso já é demais, né? O que tá acontecendo com você?”, perguntará a patroa.

“A senhora não conhece esse sujeito, dona Alma. Ele não trabalha, me perturba, fica contestando minha autoridade”, justificará o funcionário. “Você está com autoridade demais, Pedro. Você cuida de animais, mas lida também com seres humanos. Não pode sair por aí chicoteando todo mundo. Você tem que aprender a controlar seu mau humor”, esbravejará a ricaça.

Pedro dirá que esse é seu jeito e que, se a chefe não estiver satisfeita, pode demiti-lo. A tia de Edu (Reynaldo Gianecchini) dirá que ele precisa mudar esse jeito, mas o administrador não se arrependerá da surra que terá dado no rival.

