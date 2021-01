Pelando abre vagas de emprego com contrato celetista

Pelando abre vagas para o novo processo seletivo da empresa. As oportunidades são para atuar em diferentes cargos. Algumas das chances disponíveis são para Analista devops, Engenharia frond end, Tech recruiter e outros. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o processo seletivo e como se inscrever!

Pelando abre vagas de emprego

A empresa Pelando está com oportunidades de emprego disponíveis para atuar em diferentes áreas.

As vagas são destinadas para profissionais de diferentes níveis. Os novos contratados vão atuar nos seguintes cargos:

Analista de Business Intelligence;

Analista Financeiro;

Analista Devops;

Engenharia Back End;

Engenharia Front End;

Product Manager;

Tech Recruiter.

O salário dos novos contratados será compatível com o do mercado de atuação. Além disso, a empresa garante outros benefícios, como: flexibilidade do horário, plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, contratação CLT, GymPass, incentivos, plano de desenvolvimento e bonificação.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem se inscrever no site oficial.

Sobre a empresa

A empresa Pelando, criada durante o ano de 2015, faz parte do grupo Pepper, independente e com a maior comunidade do mundo de compartilhamento de promoções.

As pessoas não vão encontrar nada de spam com a empresa, somente as melhores promoções que podem ser compartilhadas com diferentes pessoas.

