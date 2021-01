Pelé, 80 anos em 80 dias: façanha que Rei não tem foi feita pelo pai dele

Três Copas do Mundo, jogador mais jovem a se sagrar campeão mundial até hoje, dois títulos do Mundial dos Clubes pelo Santos, inúmeros títulos nacionais e estaduais e mais de mil gols marcados na carreira. Pelé fez de tudo, certo? Errado. Tem algo que o Rei mesmo reconhece não ter alcançado: cinco gols de cabeça no mesmo jogo. O autor da façanha? Dondinho, o pai de…Pelé! Sempre que pode, o Rei exalta esse feito obtido pelo seu pai.

– Meu pai, o Dondinho, era muito conhecido, fazia muitos gols. O Dondinho foi o único jogador que fez cinco gols de cabeça num jogo. Foi meu pai. O único recorde de gols que o Pelé não quebrou foi esse – disse o Rei certa vez em uma entrevista a Jô Soares na televisão. E Pelé não se cansa de repetir a história até hoje, numa clara demonstração de orgulho de filho para pai.

Nascido 1917 na cidade mineira de Campos Gerais, João Ramos do Nascimento, o Dondinho foi para Três Corações por causa do alistamento militar. Já era jogador e com grande potencial. Como centroavante, vivia fazendo gols. Em 1939, jornais do Rio de Janeiro relatavam as façanhas dele pelo Atlético de Três Corações, onde nasceria Pelé. Chamado de Leônidas do Sul de Minas, Dondinho despertou interesse e o Atlético-MG o contratou para substituir Guará, o quarto maior artilheiro da história do clube. Foi testado num amistoso contra o São Cristóvão (RJ), quando tinha apenas 22 anos. Infelizmente sofreu uma lesão de menisco nessa partida e nunca mais teve chances num grande clube. Mesmo assim, seguiu defendendo clubes do Sul de Minas.

O recorde de gols de cabeça aconteceu em 1939, em Itajubá (MG), em jogo em que Dondinho defendia o time local do Yuracan contra Smart, no clássico da cidade. Há controvérsias sobre o placar da partida. O site oficial do Yuracan diz que foi 6 a 2. No filme “Pelé Eterno”, aparece uma manchete de jornal com 6 a 3. De qualquer modo, Dondinho fez cinco gols de cabeça. Para orgulho de Pelé!