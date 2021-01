Pelé, 80 anos em 80 dias: goleiro que sofreu 1º gol do Rei usou isso na vida

Pelé marcou 1.283 gols na carreira, dos quais 762 em partidas oficiais. Pelo Santos, anotou 1.091 gols, sendo 643 em jogos de competição. E muitos desses gols ficaram marcados para a eternidade: os gols decisivos, os anotados em Copas do Mundo, os feitos em jogadas incríveis, as goleadas etc.

O curioso é que, devido à dimensão de Pelé, até mesmo quem os sofreu ficou marcado por isso. Um dos exemplos foi o goleiro argentino Andrada, do Vasco, eternamente reconhecido como o goleiro que sofreu o gol 1000 de Pelé, marcado em cobrança de pênalti no Maracanã.

Outra história curiosa envolve Zaluar, o goleiro do Corinthians de Santo André que tomou o primeiro gol profissional de Pelé, no dia 7 de setembro de 1956. Após algum tempo no futebol, ele mudou de carreira e virou corretor de imóveis. Na nova atividade, Zaluar mandou fazer um cartão de apresentação que o identificava como “corretor de imóveis e goleiro do primeiro gol de Pelé”.