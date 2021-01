Pelé, 80 anos em 80 dias: Rei dá sutil cutucada sobre seu recorde de gols

A disputa envolvendo o posto de maior artilheiro da história do futebol ganhou um novo capítulo na segunda (4). Após ter sido supostamente superado por Cristiano Ronaldo na artilharia, o Rei Pelé foi às redes sociais e sutilmente deu sua resposta. Ele se proclamou o maior goleador da história do futebol. Em seu perfil no Instagram, Pelé atualizou a descrição de sua biografia acrescentando a definição ‘Maior Goleador de Todos os Tempos’, com 1283 gols.

A polêmica surgiu por conta da forma que os gols são computados em diferentes sites ou veículos de comunicação. O Rei do Futebol balançou as redes 1283 vezes na carreira, porém em algumas contagens ele tem 762 em jogos oficiais (642 gols pelo Santos, 43 pelo Cosmos-EUA e 77 pela Seleção Brasileira). Depois esse número caiu para 757. Isso porque alguns veículos não consideram os gols marcados por Pelé em amistosos. E como Cristiano Ronaldo marcou duas vezes pela Juventus em vitória sobre a Udinese pelo Campeonato Italiano, ele tem agora 758 gols em jogos oficiias e por seleção (em 1.035 jogos) contra os supostos 757 do Rei (em apenas 815 partidas).

Dessa forma, criou-se essa disputa entre os gols anotados por Pelé e por Cristiano Ronaldo. No final das contas, quem agradece é o fã de futebol que teve o prazer de ver gols desses dois craques do futebol.