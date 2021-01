Pelé, 80 anos em 80 dias: Rei é garoto propaganda de marcas e campanhas

Por tudo o que conquistou na carreira, pelo o que representa para o futebol e também por ter se transformado em uma celebridade global, uma figura extremamente popular em todo o planeta, Pelé acabou se tornando também um prolífico garoto-propaganda.

Desde os tempos de jogador ele já era solicitado e requisitado para campanhas publicitárias e institucionais. Isso se acentuou ainda mais quando se aposentou dos gramados. Foram inúmeras campanhas e algumas delas se tornaram icônicas como Vitasay ou então a consagrada frase ‘Fale com seu médico, eu falaria…’, quando o Rei fez campanha sobre impotência sexual para uma empresa da indústria farmacêutica.

Entre as peças publicitárias, alguns destaques foram o comercial em parceria com o icônico garoto Bombril, Carlos Moreno; um para a Nokia feito em 1998, em que Pelé faz uma videochamada, algo revolucionário àquela época; várias campanhas institucionais e até mesmo peças internacionais. Por conta de sua popularidade mundial, nos anos 80, por exemplo, ele estrelou um comercial do console Atari, narrado em espanhol, ao lado do piloto Mario Andretti e do lendário jogador de basquete Kareem Abdul-Jabbar. Outro comercial marcante foi feito pela operadora de telefonia Vivo, em 2010, que faz uma homenagem ao Atleta do Século 20 mostrando o seu “último gol” pela Seleção Brasileira, num hipotético jogo contra a Argentina (confira o vídeo abaixo).