Pelé, 80 anos em 80 dias: Rei gostava de compor músicas e tocar violão

Não é segredo para ninguém que Pelé tinha outros hobbies quando não estava jogando futebol. Um deles – provavelmente sua maior paixão fora dos campos – era a música. Ela entrou na vida do craque por influência do pai, Dondinho, que tocava cavaquinho. Mas foi só mesmo nas concentrações do Santos que ele aprendeu a dedilhar o violão, ensinado por um colega de time, Tite.

Pelé gostava tanto de música que até tentou levar a sério a carreira, com várias composições e algumas parcerias. Uma das mais famosas aconteceu em 1960, quando ele se juntou à cantora Elis Regina, uma das maiores do país naquele momento. Os dois chegaram a fazer um compacto – um minidisco – batizado de “Tabelinha – Pelé x Elis”. Nessa empreitada o Rei participou de dois duetos, nas canções “Vexamão” e “Perdão Não tem Vez”.

Ao longo da vida, o Rei também fez outras participações musicais. No ano de sua aposentadoria definitiva dos gramados, em 1977, Pelé cantou ao lado do grupo Sérgio Mendes e Brasil 66, do compositor brasileiro de bossa nova. O disco foi batizado com o nome de ‘Pelé’.