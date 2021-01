Pelé: Netflix divulga teaser de documentário sobre o ex-jogador

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (14), o primeiro teaser oficial do documentário Pelé. A produção exclusiva do serviço de streaming irá narrar a ascensão de Edson Arantes do Nascimento como um dos maiores Atletas do Século XX.

O material aborda os 12 anos da carreira do único jogador a vencer três Copas do Mundo. Então, ele mostra como o jovem astro do Santos Futebol Clube se tornou um herói nacional na campanha da Seleção Brasileira em 1970.

Assista ao teaser de Pelé:

De acordo com a sinopse, o documentário traz entrevistas exclusivas com o próprio Pelé. Bem como, ele apresenta imagens raras de arquivos da vida do jogador fora dos gramados e de jogadas impressionantes realizadas pelo Rei do Futebol.

Outro destaque são os depoimentos dos ex-companheiros do Santos e da Seleção Brasileira. Zagallo, Amarildo, Jairzinho e Rivellino são alguns dos ex-jogadores que comentam sobre a vida e a carreira do craque da camisa 10.

Pelé estreia no dia 23 de fevereiro de 2021 na Netflix. Dirigido pela dupla Ben Nicholas e David Tryhorn, o documentário tem a produção executiva do cineasta Kevin Macdonald – vencedor do Oscar por One Day In September (1999).