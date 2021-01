Pelo menos 33 países identificaram variante mais contagiosa de Covid-19

Ao menos 33 países identificaram variante mais contagiosa de Covid-19. Assim, o vírus foi encontrado primeiro no Reino Unido e é 70% mais transmissível que as demais.

O local mais recente em que foi encontrada é na Turquia. Já no Brasil, no final de 2020 foi detectou-se ao menos dois pacientes com a doença.

Neste artigo, conheça os países que já possuem casos da nova variante. Então, entenda o que sabe-se sobre ela e como estão os casos no país.

Países com variante mais contagiosa

Entre os países com a variante mais contagiosa temos em diversos continentes. Por exemplo:

Estados Unidos;

Grã-Bretanha;

Turquia;

Austrália;

Bélgica;

Brasil;

Canadá;

Chile;

China;

Dinamarca;

Finlândia;

França;

Alemanha;

Islândia;

Índia;

Irlanda;

Israel;

Itália;

Japão;

Jordâna;

Líbano;

Malta;

Holanda;

Noruega;

Paquistão;

Portugal;

Cingapura;

Coreia do Sul;

Espanha;

Suécia;

Suíça;

Taiwan;

Emirados Árabes Unidos.

Acredita-se que em breve mais países apresentem casos da variante. Porque, demorou para os países fecharem os aeroportos. Assim, passageiros do Reino Unido circularam em muitos locais.

Situação da África do Sul

Até o momento não identificou-se a variante mais contagiosa na África do Sul. Mas, mutações parecidas foram encontradas. Inclusive, de acordo com cientistas, uma nova forma foi vista em novembro no país.

Em resumo, a variante encontrada não está associada aos casos mais graves. Sendo assim, ela espalha-se mais facilmente que as demais. Assim, aumenta os casos da doença e as hospitalizações.

Nova cepa: variante mais contagiosa

A variante mais contagiosa foi encontrada no Reino Unido. Dessa forma, após pesquisas, mostrou-se ser 70% mais contagiosa. Mas não tem relação com os casos mais graves.

Já são mais de 33 países do mundo com a nova cepa. Então, acredita-se que isso ocorreu pela demora em fechar os aeroportos. Sendo assim, passageiros do Reino Unido estavam circulando por todo o mundo.

Recentemente diversos países fecharam seus aeroportos para o Reino Unido. Assim, visando proteger sua população e diminuir os casos de contaminação.

O Brasil e o Covid-19

No Brasil há ao menos dois casos da nova cepa identificados. Ou seja, é possível que em breve mais pacientes apareçam. Afinal, ela é 70% mais transmissível que as demais.

Em 2020 registrou-se mais de 7,7 milhões de casos da doença e mais de 195 mil mortes pelo Coronavírus. Entretanto, estudiosos acreditam que mais doentes sejam detectados até o fim de janeiro. Porque aconteceram às festas de fim de ano.

Por fim, vale lembrar que não há data de início da campanha de vacinação no Brasil. Então, recomenda-se que todos mantenham os cuidados indicados pela Organização Mundial da Saúde.