Penedense ajuda gestantes a terem experiência de parto positivo em Penedo

Em agosto de 2019 foi sancionada, em Alagoas, as leis 8.129 e 8.130, que garantem a presença de Doulas nos hospitais e maternidades das redes pública e privada durante o trabalho de parto e pós-parto imediato, e ainda garante a toda gestante o direito a receber assistência humanizada durante o parto e nascimento.

Diversas mulheres já são capacitadas para orientar, acolher e prestar esse tipo de assistência e em Penedo não está sendo diferente. Em 2020, em meio a pandemia, a Bacharel em Direito Roberta Feitosa sentiu a necessidade de ajudar mulheres no período tão delicado, que é a gestação.

“Durante a faculdade sempre participei de ações voltadas à mulher. Depois de um caso de violência obstétrica relatado a mim, prometi que iria lutar para orientar o máximo de gestantes possíveis, para que elas tivessem um parto, no mínimo, respeitoso”, disse Roberta Feitosa.

Ainda segundo a penedense, Doula é uma mulher capacitada e certificada para acompanhar gestantes antes do trabalho de parto, durante e logo após.

“O trabalho da Doula é de formiguinha. Cada mulher que se empodera e tem o seu parto respeitado é uma vitória para o movimento do parto humanizado. É uma mão amiga, uma massagem durante as contrações ou até mesmo uma companhia que faz a diferença. Além disso, nosso trabalho, que é recomendado por profissionais da assistência humanizada, diminui o índice de cesária desnecessária, o tempo do trabalho de parto, pedido de analgesia, entre outros. Foi pela vontade de ajudar mulheres como a que me procurou a ter essa experiência positiva, que decidi ser Doula”, finalizou.

Ainda segundo Roberta, doular é oferecer conforto, encorajamento, tranquilidade, suporte emocional, informativo e principalmente apoio físico, no sentido de alívio da dor durante o período de intensas transformações que as gestantes estão vivenciando”.

