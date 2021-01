Pentágono está desenvolvendo óculos de visão noturna ‘discretos’

Nesta segunda-feira (11), a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa do Pentágono (DARPA) anunciou que está trabalhando em um novo design de óculos de visão noturna. O principal objetivo da mudança é trazer um aspecto mais moderno, leve e confortável, a fim de proporcionar mais conforto para os combatentes norte-americanos.

Os atuais óculos de visão noturna (ou NVG, como são conhecidos na sigla em inglês) são equipamentos robustos conectados aos capacetes dos combatentes. Seu tamanho se justifica na tecnologia limitada de seu desenvolvimento, que começou em 1935, na Alemanha e desde então recebeu apenas pequenas atualizações. O atual design exige um conjunto de diversas lentes sobrepostas e, assim, a renovação para o uso de apenas uma lente tradicional, como os óculos comuns, se tornou um desafio de décadas.

Contudo, recentes avanços científicos da DARPA podem superar esse desafio. Utilizando um novo tipo de conversão direta do espectro de luz infravermelho para o espectro visível de luz, os cientistas conseguiram reduzir o número de lentes necessárias para o efeito e, assim, eliminaram boa parte do peso do dispositivo.

O uso prolongado dos óculos de visão noturna pode ocasionar dores severas na região do pescoço, diz DARPA. (Fonte: Defence Blog / Reprodução)Fonte: Defence Blog

Segundo Rohith Chandrasekar, gerente do Departamento de Ciências de Defesa da DARPA, o atual equipamento estaria provocando dores severas na região do pescoço dos combatentes, devido ao longo tempo de uso e sua falta de ergonomia. Ele explica, em um comunicado à imprensa, a experiência dos soldados: “imagine usar um boné de beisebol o dia todo com um peso de dois quilos preso na frente,” comenta.

Chandrasekar acredita que a simplificação do processo de conversão dos espectros de luz também irá melhorar também a eficiência do dispositivo. Segundo ele, o novo processo pode “conservar o momento dos fótons” e assim permitir, em teoria, a visão noturna sem a necessidade de “qualquer tipo de ótica”.