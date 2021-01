Pepê fará exames no Brasil para trocar o Grêmio pelo Porto depois de final contra Palmeiras, diz jornal português

O negócio entre Grêmio e Porto por Pepê parece cada vez mais próximo de um desfecho. Em Portugal, a venda do atacante já é dada praticamente como certa, mas a transferência só será concretizada depois da temporada, com a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras.

Segundo o jornal português “A Bola”, Pepê já deve fazer exames no Brasil para derrubar um dos últimos empecilhos para a concretização da venda. Também há últimos acertos a serem feitos entre o Porto e o jogador e seu representante.

O Grêmio, por sua vez, nas informações da publicação europeia, aguarda apenas a superação desses trâmites e a proposta oficial para bater o martelo pela venda.

O Porto deve pagar 15 milhões de euros (R$ 95 milhões na cotação atual) pelo jogador de 23 anos. O Grêmio ainda manteria 15% dos direitos de uma futura venda.

“No acordo entre os clubes, está previsto que o atacante chegue ao Porto apenas no verão (europeu), o que permite ao Grêmio ter Pepê para o que resta do Brasileirão e para os dois jogos da final da Copa do Brasil, que se disputam em 11 e 17 de fevereiro, e que opõe a equipe de Pepê ao Palmeiras, de Abel Ferreira”, completa o jornal português.

Pepê, do Grêmio, comemora gol no Maracanã Getty Images

A data da decisão da Copa do Brasil ainda é incerta. Isso por que, caso conquiste a Conmebol Libertadores, o Palmeiras teria a disputa do Mundial de Clubes em fevereiro. Assim, os duelos contra o Grêmio passariam para 28 de fevereiro e 7 de março.