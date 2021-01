Pepê renasce com Ceni após quase ida ao Botafogo e garante Flamengo dependendo só de si para ser campeão

Campeão da Copinha em 2018, Pepê sempre foi tratado com expectativa no Flamengo. Por conta do estrelado elenco, teve poucas oportunidades, chegou a ser emprestado ao Portimonense e só não deixou o clube por conta de Rogério Ceni.

Sim, foi o treinador o responsável por bancar a permanência do atleta no clube. E colheu frutos com o pedido. Foi de Pepê o gol do alívio na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, que faz o Flamengo depender apenas de si para ser campeão do Brasileirão.

Pepê estava com contrato próximo do fim e tinha um acerto encaminhado com o Botafogo. No entanto, Ceni precisou do atleta contra o Santos, e o camisa 40 correspondeu.

Em campo, ele teve boa atuação e acertou até bola na trave diante do time paulista. Depois disso, Pepê passou a entrar com mais frequência nas partidas e viu Ceni pedir sua permanência.

Pepê comemorando gol pelo Flamengo diante do Palmeiras pelo Brasileirão Andre Borges/ Agif/Gazeta Press

“O Pepê eu não conhecia. O contrato dele acaba no dia 31, se a diretoria achar interessante, eu acho interessante a continuidade dele”, afirmou o treinador após a goleada em cima do Santos, ainda em dezembro de 2020, no Maracanã.

Pepê renovou contrato até junho de 2021. No que depender do treinador, o vínculo certamente será renovado, já que, quando Ceni mais precisou, no jogo que pode fazer o time arrancar na reta final para o título e, enfim, aliviar a pressão, foi Pepê quem decidiu, mesmo sendo ofuscado durante toda a temporada pelas estrelas rubro-negras.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 55 pontos, com uma partida a menos, e está em 3º, a quatro pontos do líder Internacional. Caso vença a partida atrasada contra o Grêmio, ficará a um do Colorado.

Na próxima rodada, os comandados por Rogério Ceni encaram o Athletico-PR, domingo (24), na Arena da Baixada, às 16h.