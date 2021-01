Nos minutos finais da vitória por 2 a 1 do Fluminense sobre o Flamengo, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Caio Paulista, da equipe tricolor, discutiu com o lateral-esquerdo Filipe Luís, do Rubro-Negro.

De acordo com o repórter Eric Faria, da TV Globo, que acompanhou a “troca de gentilezas” de perto, Filipe Luís reclamou que Caio estaria fazendo muita “cera” por ficar caído em campo esperando atendimento médico.

O atleta do Flu, por sua vez, não gostou do comentário e rebateu.

“Vocês perderam porque você errou, não porque eu fiquei caído”, afirmou.

A frase faz referência ao recuo errado dado por Filipe aos 48 do 2º tempo, que Yago Felipe acabou aproveitando para anotar o tento da virada (e da vitória) do clube das Laranjeiras.

Mas não parou por aí. Ainda segundo o relato do jornalista, logo na sequência o lateral Danilo Barcelos chegou para tirar Caio Paulista da confusão e o empurrou para longe de Filipe Luís.

No entanto, o atacante não gostou da intervenção do colega e o interpelou.

“Está maluco? Vai lamber os caras, então”, disparou.

O árbitro Leandro Vuaden, por sua vez, só acompanhou e não puniu ninguém com cartão amarelo pela troca de farpas.

Calegari, do Fluminense, e Filipe Luís, do Flamengo, disputam jogada MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Com o triunfo, o Fluminense foi a 43 pontos e está em 7º lugar, sonhando de maneira concreta com uma vaga na próxima Conmebol Libertadores.