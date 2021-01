Perfil oficial da ‘Turma da Mônica’ brinca com pedido de torcedores do Flamengo em protesto no Ninho; entenda

Cerca de 100 torcedores compareceram ao Ninho do Urubu, CT do Flamengo, nesta terça-feira, para protestar contra a má fase do atual campeão brasileiro. Um dos principais alvos foi o técnico Rogério Ceni, que teve a demissão pedida pela torcida e Maurício Souza, treinador do sub-20, foi indicado através de uma faixa como substituto. Ai que entra o perfil oficial da ‘Turma da Mônica’.

Acontece que o treinador tem o mesmo nome do criador da Mônica, do Cebolinha e do Cascão, assim como toda a turma da franquia que começou nos quadrinhos e foi parar nas telonas recentemente. As únicas diferença são a falta de preposição no nome do treinador e na grafia do sobrenome: do comandante da base do Fla é com ‘Z’ e do cartunista de 85 anos, com ‘S’.

Em uma postagem no Twitter, o perfil compartilhou uma foto da faixa com pontos de interrogação, indicando que não estava entendendo o pedido da torcida Rubro-Negra.

PROTESTO

Os carros que chegavam ao CT eram abordados com xingamentos, tapas e até ovos foram atirados. Nem mesmo atletas da categoria sub-20, como Lázaro e Daniel Cabral, foram poupados da cobrança.

​

A Polícia Militar reforçou a segurança no local com sete viaturas. Os torcedores também penduraram faixas no local com mensagens de protesto. “Fora Ceni”, “Maurício Souza, solução caseira”, “Respeitem o Manto Sagrado” e “Elenco milionário, mas sem atitude” foram alguns dos recados expostos pelos rubro-negros.

+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro

O elenco rubro-negro se reapresentou no CT após folgar nesta segunda-feira, dia seguinte da derrota por 2 a 0 para o Ceará. A partida foi a 12ª de Rogério Ceni no comando do Flamengo. Até o momento, o treinador acumula quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas, em um aproveitamento de 44,4%.