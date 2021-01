A internet é uma espaço amplo e que oferece inúmeras possibilidades de conteúdo. Assim, com o avanço da tecnologia e a computadorização de muitos serviços, as redes se tornaram, além de uma fonte de entretenimento, um ambiente de trabalho e de estudo.

Nesse sentido, o Instagram é uma plataforma que sabe unir muito bem a diversão e conhecimento. Os chamados Bookstagram surgiram como uma alternativa para aqueles que desejam transformar essa rede num recurso produtivo, ou seja, se tratam de perfis dedicados a livros, além de dicas e informações sobre leitura.

Em tempo de pandemia, no qual muitos estudantes têm se queixado do tédio e do desânimo, essa pode ser uma opção para tornar a leitura uma atividade descontraída e prazerosa. Então, confira abaixo nossa seleção de perfis no Instagram!

Perfis no Instagram para quem ama leitura

@impressoesdemaria

Em primeiro lugar, apresentamos o Impressões de Maria. Organziado pela jovem Maria Ferreira, essa página tem como objetivo recomendar e divulgar autores negros, fortalecendo a representatividade no ambiente literário. Além disso, há um amplo debate sobre questões de raça e gênero.

@leiologoescrevo

Essa página é descrita por Júlia como seu diário literário. Desse modo, nesse perfil, a estudante de 26 anos publica resenhas de obras famosas e clássicas, bem como alguns livros estrangeiros não canônicos. Esse perfil foi criado durante a quarentena, em 2020, e em poucos meses já soma mais de 8 mil seguidores.

@resenhinhas

Comandado pelo casal Lucas e Mari, o foco dessa página são também as resenhas, além, é claro, de boas indicações. Com bom humor, a dupla interage por meio do Reels e de outros conteúdos apresentados em curtos vídeos no IGTV. Essa é uma excelente recomendação para os leitores mais apaixonados.

@gigilelivros

Por fim, apresentamos a página gerida por Giovanna, a jovem que administra um perfil com mais de 9 mil seguidores. Ela é professora de inglês e francês e costuma fazer pequenas listas indicando obras nos mais diversos idiomas. Para quem quer dar uma alavancada nos estudos de língua estrangeira, esse perfil é uma boa alternativa.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia ainda Educação: MEC abrirá 93 mil vagas para o Fies 2021.