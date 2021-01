Período de inscrição no Encceja 2020 encerra nesta sexta-feira (22)

Termina nesta sexta-feira, dia 22, o período de inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020. De acordo com o cronograma estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC), os interessados têm até as 23h59 de hoje para realizar a inscrição por meio do site do exame. Clique aqui para acessar.

O período de inscrição teve início no dia 11 de janeiro. Também encerra hoje o período para a solicitação de atendimento especializado para os candidatos que necessitarem pois o pedido deve ser feito no ato da inscrição.

De acordo com o edital, a idade mínima para participar do exame é 15 anos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos no caso do ensino médio, na data de realização do exame. A aplicação das provas do Encceja 2020 para o ensino fundamental e médio será no dia 25 de abril de 2021. As provas ocorrerão em todos os estados e também no DF.

“A participação no Encceja Nacional 2020 é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino, desde que tenham, no mínimo, 15 anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos no caso do ensino médio, na data do exame”, informou o MEC.

O exame conta com quatro provas objetivas, de acordo com o nível de ensino. Cada prova contém 30 questões objetivas. Além disso, os candidatos devem responder a uma prova discursiva, de redação. Clique aqui para conferir detalhes sobre o exame.

As informações são da Agência Brasil – Brasília.

