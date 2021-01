Período de inscrição para o Vestibular Indígena 2021 da Unicamp termina hoje

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) encerra hoje, dia 31 de janeiro, o período de inscrição para o Vestibular Indígena 2021. Ao todo, a universidade está ofertando 88 vagas em cursos de graduação em diversas áreas para pessoas indígenas, com ingresso em agosto de 2021.

De acordo com o edital da Comvest, comissão organizadora do processo seletivo, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por meio do site da universidade. Clique aqui para acessar.

Datas e provas do Vestibular Indígena

Nessa edição do Vestibular Indígena, a Comvest irá aplicar a prova nas mesmas seis cidades do vestibular passado. Desse modo, a prova ocorrerá em Bauru (SP), Campinas (SP), Caruaru (PE), Dourados (MS), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga (AM). Normalmente, a aplicação do Vestibular Indígena ocorre no mês de dezembro, no entanto, devido à pandemia da covid-19, a Unicamp adiou a seletiva. Desse modo, a aplicação das provas será no dia 11 de abril de 2021, e deve seguir o horário local.

De acordo com informações do site da Comvest, a prova será em língua portuguesa e terá 50 questões de múltipla escolha, além de uma redação. Assim, a prova se dividirá da seguinte maneira: Linguagens e códigos (14 questões); Ciências da Natureza (12 questões); Matemática (12 questões); Ciências Humanas (12 questões); e uma Redação.

Os candidatos podem conferir o conteúdo programático por meio do edital, também disponível na site da Comvest. Os candidatos ao curso de Licenciatura em Música, além das provas acima, deverão realizar a Prova de Habilidades Específicas em Música, com o envio eletrônico de vídeos.

De acordo com o cronograma, o resultado do Vestibular Indígena 2021 deve ficar disponível no dia 10 de maio. Já as matrículas estão previstas para o dia 2 de agosto deste ano. Clique aqui ara conferir a íntegra do edital.

