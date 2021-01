Tem se tornado comum os personagens de jogos populares ganharem Nendoroids, e com Cyberpunk 2077 a coisa não seria diferente. A empresa Good Smile Company, por exemplo, anunciou a venda de um Nendoroid de Johnny Silverhand, o personagem de Keanu Reeves no game.

A figura em questão custa US$ 53 (com a cotação do dólar atual, desconsiderando taxas ou impostos, o equivalente a cerca de R$ 279) no site da Good Smile Company, e será lançado oficialmente em setembro. Entretanto, a pré-venda estará disponível até 24 de fevereiro.

Veja na galeria a seguir algumas imagens do boneco em questão:

Personagem de Keanu Reeves em Cyberpunk 2077 ganha Nendoroid Personagem de Keanu Reeves em Cyberpunk 2077 ganha Nendoroid Personagem de Keanu Reeves em Cyberpunk 2077 ganha Nendoroid Personagem de Keanu Reeves em Cyberpunk 2077 ganha Nendoroid Personagem de Keanu Reeves em Cyberpunk 2077 ganha Nendoroid

Cyberpunk 2077 está disponível em versões para PC, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Stadia.