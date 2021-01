Perto dos 40 anos, ex-BBB Talula fala sobre os três filhos e semelhança com Ivy: ‘Muita gente acredita que somos irmãs’ | BBB21

Eliminada no 10º Paredão do BBB11, Talula Pascoli até hoje lembra com muito carinho sua participação no Big Brother Brasil, onde chamou a atenção não só por seus belos olhos azuis, mas também por sua personalidade de jogadora. Prestes a completar 40 anos, a modelo paulista voltou a atuar na área de Educação Física, onde tem formação, se casou com o empresário José Alves, e, além do filho Gabriel – atualmente com 18 anos – se tornou também mamãe de Pietra, de 3, e Lucca, de 1.