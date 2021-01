Hélio (Raphael Vianna) livrará a cara de Dionísio (Sérgio Mamberti) e pagará sozinho o pato pelos atentados contra Samuel (Juca de Oliveira) em Flor do Caribe. Ele assumirá a culpa diante dos jornalistas na porta da delegacia para o desespero de Bibiana (Cyria Coentro). A comerciante assistirá a tudo pela TV e cairá no choro ao descobrir que o filho pode passar dez anos preso na novela das seis.

O avô de Alberto (Igor Rickli) não largará do pé do comparsa nem depois de receber uma indenização pela fortuna que desembolsou pelos préstimos de Arruda (Jonas Mello) no folhetim de Walther Negrão. Ele também mandará a polícia dar uma dura no irmão de Lipe (Pablo Thomé) para mostrar quem é que realmente manda em Vila dos Ventos.

Com medo de uma nova represália, o rapaz não tocará no nome do antagonista de Sérgio Mamberti ao prestar depoimento nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 18. Ele, aliás, também esconderá o verdadeiro mandante do crime ao ser encurralado por um grupo de repórteres na saída da delegacia.

“Eu vim aqui para confessar. Fui eu que mandei sequestrar e matar seu Samuel. Eu fiz isso para prejudicar uma pessoa. Um desafeto meu que eu queria incriminar. O próprio genro de seu Samuel. Alberto Albuquerque. Ele sempre foi uma pedra no meu sapato”, disparará o personagem de Raphael Vianna

O playboy cairá na risada ao acompanhar o noticiário em seu escritório. “Claro que não deu certo. Tu é um babaca, um bostinha. Tem que se ferrar muito na vida para aprender. Agora chega desse circo que eu já desopilei o meu fígado por um mês”, debochará o empresário interpretado por Igor Rickli.

Tragédia familiar

Bibiana também acompanhará a entrevista e irá às lágrimas ao ouvir o advogado de defesa explicar que Hélio vai responder ao inquérito em liberdade, mas que deve passar uma década em regime fechado. “Ai, Donato [Luiz Carlos Vasconcelos]. Eu nunca podia imaginar que eu fosse viver isso de novo. Esse pesadelo. Ter alguém da família atrás das grades. Muito menos um filho”, choramingará.

Ela lembrará que o marido ficou sete anos na prisão injustamente por ter escondido que que o primogênito havia atropelado e matado dois turistas após pegar no volante bêbado. “Como que pode, me explica? O menino jurou que era inocente, até brigou porque a gente estava pondo em dúvida a inocência dele. E agora ele confessa?”, questionará a quiosqueira.

“E para dar uma rasteira no Alberto? Eu também não estou conseguindo atinar com essa história. Será possível que a gente conheça tão pouco nosso filho? Por mais que a gente conheça a falta de caráter do Hélio, a desonestidade dele com as pessoas, a gente não pode ter se enganado tanto. Assassino?”, estranhará o pescador de Luiz Carlos Vasconcelos, atônito.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia de Covid-19.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.