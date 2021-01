PetroReconcavo divulga vagas de emprego na Bahia

A PetroReconcavo divulga vagas de emprego disponíveis para atuar em cidades do estado da Bahia. As oportunidades são destinadas a profissionais do nível superior para os cargos de engenheiro e gerente de empresa. Confira, a seguir, mais informações sobre as vagas e como se inscrever!

PetroReconcavo divulga vagas de emprego

Uma das maiores empresas de exploração e produção está com vagas de emprego abertas. Os cargos disponíveis são destinados a profissionais com ensino superior completo para ingressar nos cargos de Engenheiro e Gerente.

A empresa PetroReconcavo é especializada na revitalização e no desenvolvimento dos campos maduros de petróleo em bacias onshore.

Os profissionais contratados vão atuar em cidades do estado da Bahia, sendo elas: Salvador e Mata de São João.

Confira, a seguir, maiores detalhes sobre as vagas disponíveis:

Engenheiro de Segurança de Projeto

Para concorrer a oportunidade, os candidatos devem possuir ensino superior no curso de Engenharia Química. Além disso, conhecimento na área de regulamentos técnicos da ANP e em ferramentas de análise.

PetroReconcavo divulga vagas de Gerente de Relação

Os candidatos devem ter concluído o ensino superior nas áreas de Economia, Contabilidade ou afins. Necessário conhecimento em finanças, contabilidade e legislação de sociedade anônima.

Além da remuneração, os colaboradores também recebem benefícios adicionais. São eles:

Vale refeição;

Transporte disponibilizado pela empresa;

Participação dos lucros e resultados.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas, os candidatos devem enviar o currículo para o seguinte endereço de e-mail: [email protected]

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!