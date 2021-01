Pia convoca Seleção Brasileira para o Torneio She Believes e Rogério Caboclo anuncia renovação da treinadora

Na tarde de quinta-feira (28), a treinadora da Seleção Brasileira Feminina, Pia Sundhage, concedeu entrevista coletiva para anunciar as 25 convocadas para o Torneio She Believes. Além disso, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, participou da coletiva e anunciou a permanência de Pia até 2024.

– Pia e sua comissão vem fazendo um trabalho transformador, alegre e que conta com a empatia de todos. Nada melhor do que anunciar com antecedência a continuidade desse trabalho primoroso – anunciou o presidente da CBF.

Além do comunicado, Caboclo mostrou felicidade e disse acreditar no trabalho da sueca à frente do Brasil.

– Desenvolvemos bastante o potencial do futebol feminino, das competições e evoluímos na seleção. O trabalho motivador e renovador da Pia nos permite imaginar que a longo prazo podemos permanecer entre as maiores equipes do mundo – afirmou o mandatário.

O Torneio She Believes, que será disputado em fevereiro, nos Estados Unidos, reune além do Brasil, Canadá, Argentina, e as anfitriãs americanas.

A Seleção Brasileira estreia na competição contra a Argentina, no dia 18 de fevereiro, às 18h (horário de Brasília). O segundo desafio será diante dos Estados Unidos, atuais campeãs mundiais, no dia 21 de fevereiro, às 17h. O último jogo será contra o Canadá, no dia 24 de fevereiro, às 18h.

Para a disputa do torneio, Pia decidiu convocar jogadoras experientes, como Marta, Formiga e Cristiane, assim como deu chance para novos rostos, como da atacante Giovana, do Barcelona, e da meia Ivana Fuso, do Manchester United.

Perguntada sobre quantas jogadoras chamadas para o torneio disputado nos Estados Unidos estarão presentes nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a treinadora disse que já tem em mente alguns nomes.

– É difícil, nós temos muitas jogadoras boas, mas 12 já sabemos que vão – afirmou Pia Sundhage.

CONVOCAÇÃO SELEÇÃO BRASILEIRA FEMININA TORNEIO SHE BELIEVES

GOLEIRAS: Bárbara, Aline e Lelê.

​DEFENSORAS: Fabiana, Tamires, Camilinha, Tainara, Rafa, Bruna Benites, Jucinara e Antonia.

MEIO CAMPO: Formiga, Luana, Andressinha, Julia, Andressa Alves, Marta, Adriana, Ivana e Chu.

ATACANTES: Ludmilla, Debinha, Bia Zaneratto, Cristiane e Giovana