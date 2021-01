Pia Sundhage, treinadora da Seleção feminina, renova contrato até 2024

Durante o evento desta quinta-feira, protagonizado pela convocação da Seleção Brasileira feminina para o torneio She Believes, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, confirmou a continuidade do trabalho da treinadora Pia Sundhage até os Jogos Olímpicos de 2024.

O contrato da sueca de 60 anos ia até o final de agosto deste anol. Com a decisão da CBF, a treinadora estará com o Brasil em três grandes torneios. As Olimpíadas de Tóquio, neste ano, a Copa do Mundo de 2023 e os Jogos Olímpicos de 2024.

O torneio She Believes acontecerá entre os dias 15 e 24 de fevereiro, em Orlando. O Brasil irá enfrentar o Japão, os Estados Unidos e o Canadá.