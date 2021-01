PIAÇABUÇU: Acidente deixa uma pessoa morta e 6 feridos

Neste domingo, 17 de janeiro, foi registrado um gravíssimo acidente na rodovia AL-101 Sul, mais precisamente nas imediações do Povoado Bonito, em Piaçabuçu.

De acordo com informações colhidas no local, três carros se envolveram nesse trágico acidente. Uma Kombi, na cor branca e um Fiat Strada, na cor vermelha e um outro não identificado. Os dois veículos teriam colidido frontalmente e culminado na morte de uma mulher, ainda sem identificação, que ficou presa às ferragens. Já o terceiro, na verdade, era uma carcaça de automóvel que estava sendo guinchado pela Kombi, no momento do sinistro.

SAMU, Bombeiros e Polícia Militar de Alagoas estiveram no local para realização dos procedimentos cabíveis. Seis pessoas ficaram feridas, além da morte da vítima fatal. Não foi informado mais detalhes do estado de saúde dos envolvidos.