Piloto do Enem Digital começa a ser aplicado neste domingo (31)

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) começa a aplicar a versão piloto do Enem Digital neste domingo, dia 31 de janeiro. O segundo dia de provas será em 7 de fevereiro. Esta é a primeira edição do Exame Nacional do Ensino Médio com provas digitais. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o objetivo é tornar o Enem completamente digital até 2026.

A versão piloto será aplicada para um número reduzido de estudantes. Ao todo, estão inscritos no Enem Digital 93 mil participantes. As notas terão a mesma validade que as notas da versão impressa. Desse modo, será possível usar os resultados para concorrer a vagas em cursos do ensino superior.

Como será o Enem Digital?

A prova com as questões objetivas será feita pelo computador, que não terá acesso à internet. No entanto, a prova de redação será no papel, de modo que os participantes devem levar caneta esferográfica na cor preta. Ainda de acordo com o Inep, o nível de dificuldade da prova será o mesmo da versão tradicional. No primeiro dia de provas (amanhã), os candidatos farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo dia, que será no dia 7 de fevereiro, os candidatos responderão questões de matemática e de ciências da natureza.

A aplicação acontecerá em 99 municípios. De acordo com o cronograma, os candidatos podem consultar os locais de prova desde o dia 15 de janeiro, por meio da Página do Participante.

Os portões abrem às 11h30 e fecham às 13h (horário de Brasília). Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório. Além disso, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto.

Conforme calendário do Inep, os resultados ficarão disponíveis no dia 29 de março.

Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!

Leia ainda MEC abrirá 93 mil vagas para o Fies 2021.