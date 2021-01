Pintou um clima no BBB21? Fãs shippam Fiuk e Juliette no primeiro programa · .

Logo no primeiro programa do BBB21, os telespectadores já notaram um clima entre dois participantes: Fiuk (do Camarote) e Juliette Freire (do Pipoca). Os dois foram os primeiros que entraram em um confinamento à parte na sede, feito para os seis escolhidos pelo público como imunizados.

Nas redes sociais, os fãs já começaram a “shippar” os dois, que entraram no jogo solteiros. Juliette fez uma brincadeira com Fiuk, disse que falava muito e pediu desculpa. O ator falou que não ligava e permitiu receber um abraço.

Em outro momento, a advogada disse que estava “apaixonada” pelo artista. “Me interesso por artistas, homens intelectuais”, apontou ela durante uma conversa. Juliette, inclusive, já se viu casando com o cantor e brincou com isso.

Internautas também perceberam uma “tensão” entre os dois e relembraram que Fiuk é realmente filho de Fábio Jr., cantor famoso por seus relacionamentos amorosos. Até uma conta no Twitter já foi criada para o novo “casal”.

Além dos dois, Lumena Aleluia, Arthur Picoli, Viih Tube e Projota entraram imunes na primeira semana de jogo e estão ocupando, provisoriamente, um local à parte, longe dos demais confinados. Além disso, caberá aos seis, em consenso, indicar alguém ao paredão.

A sede principal tem: Gilberto Nogueira, Karol Conká, Arcrebiano Araújo, Pocah, Caio Afiune, Carla Diaz, Kerline Cardoso, Lucas Penteado, Thaís Braz, Rodolffo, João Luiz, Camilla de Lucas, Sarah Andrade e Nego Di.

Confira abaixo as reações pelo encontro Juliette e Fiuk:

não sei se eu queria ser a juliette ou o fiuk pic.twitter.com/rNX4b1N2Nq

— carol. (@tomworId) January 26, 2021

O programa começou faz trinta minutos e já criaram um twitter de casal pro Fiuk e Juliette morro que o Brasil é muito intenso com reality show #BBB21pic.twitter.com/CblhcB3dFf

— theus (@anomatheuss) January 26, 2021

vazou a juliette olhando o fiuk enquanto ele tá dormindo #BBB21pic.twitter.com/u2iNVg65BJ

— 𝒈𝒂𝒃𝒔 (@iIysmikasa) January 26, 2021

já criaram a fanfic?

avisem Fiuk e Juliette o primeiro casal do Big Brother vindo ai#BBB21pic.twitter.com/jG5iuwYRnG

— dicas de filmes, séries e etc (@filmesseriesd) January 26, 2021

me encontro ja criando uma fic d respeito do fiuk com a juliette nesse big brother! pic.twitter.com/vLN7TZzhOU

— vitoria (@httpsvittt_) January 26, 2021

Amiga, já tem gente shippando o fiuk e juliette pic.twitter.com/Q8Pn1kLWGA

— no context bbb (@contextoutbbb) January 26, 2021

Fiuk e Juliette na primeira interação: A Eu: #BBB21pic.twitter.com/0Ae3PR8DU7

— please call me Angélica 🤡 (@HyeSunloves) January 26, 2021

fiuk e a Juliette já é real pic.twitter.com/VQJ5MH2Frm

— fê (@sepffe) January 26, 2021

fiuk e juliette ja é o casal de big brother e ninguém tira isso da minha cabeça#BBB2021pic.twitter.com/JjUZDwyWf2

— Edu bolado 🥋 (@igoreduuardo_) January 26, 2021

Sigo shippando que nem louca a Juliette e o Fiuk plmds Big Brother pic.twitter.com/lpGb08VsL7

— Pedro (@pedrolobe) January 26, 2021