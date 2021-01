‘Pior’ líder desde Corinthians de Tite, São Paulo tenta evitar o que só aconteceu três vezes no Brasileiro

Líder isolado com 56 pontos no Campeonato Brasileiro, o São Paulo acumula duas derrotas consecutivas na competição e viu uma vantagem de sete pontos para o vice-líder cair para apenas três, principalmente por conta da grande reação apresentada pelo Internacional – que soma agora 53 pontos após vencer os cinco últimos duelos consecutivos.

Por conta das mudanças no calendário causadas pela pandemia da COVID-19, para a grande maioria das equipes, o Brasileirão se encaminha para a 30ª rodada. Até o momento, o São Paulo tem a pontuação maior apenas do que três equipes que foram líderes ao longo dos últimos 15 anos a essa altura.

Dentre todas, apenas o Corinthians, em 2011 (51 pontos), o Cruzeiro, em 2010 (54 pontos), e o Palmeiras, em 2009 (54 pontos), tiveram pontuações menores do que a do São Paulo em 2020/2021.

Desses três, só o Timão ficou com o título em 2011. Em 2010, o Fluminense foi o grande campeão. Um ano antes, com uma grande arrancada nas rodadas finais, o Flamengo levantou o troféu.

Nas últimas dez rodadas do Brasileiro, o São Paulo tentará evitar o que só aconteceu três vezes na Série A com 20 clubes. Somente Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio perderam o título depois de liderar na 29ª rodada.

Mineiros e paulistas perderam a taça justamente nas campanhas que tinham menos pontos que o São Paulo até este momento.

Já o Grêmio foi o único time a ter maior pontuação em relação a campanha atual do Tricolor e ainda assim perdeu o título. O enredo aconteceu no Brasileirão de 2008, quando o título ficou justamente com o São Paulo.

Veja abaixo a lista de líderes e suas pontuações na 29ª rodada do Brasileirão entre 2006 e 2019:

Flamengo – 2019 – 68 pontos

Palmeiras – 2018 – 59 pontos

Corinthians – 2017 – 59 pontos

Palmeiras – 2016 – 60 pontos

Corinthians – 2015 – 61 pontos

Cruzeiro – 2014 – 59 pontos

Cruzeiro – 2013 – 62 pontos

Fluminense – 2012 – 65 pontos

Corinthians – 2011 – 51 pontos*

Cruzeiro – 2010 – 54 pontos*

Palmeiras – 2009 – 54 pontos*

Grêmio – 2008 – 56 pontos

São Paulo – 2007 – 63 pontos

São Paulo – 2006 – 59 pontos

*equipes com pontuações menores do que as do São Paulo em 2020/2021