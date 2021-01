A cartunista Laerte Coutinho foi transferida para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Instituto do Coração (Incor), em São Paulo. A artista de 69 anos está internada desde o último dia 21 após testar positivo para a Covid-19. Rafael Coutinho, filho da profissional, pediu orações. “A condição piorou lentamente, e ela foi internada na UTI na noite passada”, declarou nesta terça-feira (26). De acordo com boletim médico, ela está “consciente e comunicativa”.

Em publicação no Instagram, o herdeiro de Laerte, que também é cartunista, deu informações sobre o estado de saúde da desenhista.

“Prezados, amigos, fãs, leitores e entusiastas da Laerte, meu pai: escrevo aqui em nome da família, para atualizá-los sobre a atual condição de saúde dela. Como muitos já sabem, Laerte está internada com Covid-19 desde o dia 21 de janeiro, no Incor. Está sendo supervisionada pelo doutor Ubiratan Paula Santos. A condição piorou lentamente, e ela foi internada na UTI na noite passada”, iniciou.

“O estado ainda não é grave, mas requer cuidados mais rigorosos. Ela deve ficar por, no mínimo, mais uma semana lá, e estamos acompanhando dia a dia a evolução, na torcida para que melhore. Agradecemos a todos que mandaram mensagens de apoio e carinho, se disponibilizando a ajudar das formas mais variadas. Obrigada, em nome da Laerte, é muito bonito demais ver o amor de todos pelo meu pai”, agradeceu.

Diante da piora de Laerte, o cartunista pediu um momento de privacidade para a família, pois todos estão focados na melhora da desenhista. “Aos que têm contato direto por WhatsApp e redes sociais, peço gentilmente para que não mandem mensagens diretas para ela. Ela precisa de repouso, não forçar a respiração e controlar a ansiedade”, solicitou.

“Aos amigos jornalistas, peço também para que não entrem em contato conosco. É um momento complexo para nós, mobilizados para dar conta de todas as frentes relativas à sua vida pública e privada. Atualizaremos a todos quando for possível. Acendam uma vela e mandem boas vibrações, ela está precisando”, finalizou.

Em contato com o ., a assessoria de imprensa do Incor enviou um boletim médico sobre o estado de saúde de Laerte. Segundo a equipe, a artista está “consciente e comunicativa”. Leia a íntegra:

“A cartunista Laerte Coutinho (69), encontra-se internada no InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) desde o dia 21 de janeiro último, com quadro de Covid-19 em evolução há 14 dias.

Na manhã desta terça-feira (26), ela foi transferida para a UTI Respiratório do Instituto, onde permanece consciente e comunicativa, em tratamento medicamentoso e com suporte ventilatório não invasivo, por meio de cateter de alto fluxo.

Responde pelo tratamento clínico da paciente o pneumologista Prof. Dr. Carlos de Carvalho, diretor da UTI Respiratória do InCor e professor titular de Pneumologia da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP).

Novo boletim médico será divulgado nesta quarta-feira (27), a partir das 14h.”

Com passagens pela Veja, Istoé, Folha de São Paulo e O Estado de S. Paulo, Laerte é uma das principais cartunistas brasileiras.

Veja publicação de Rafael Coutinho: