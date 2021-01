Piquet recebe alta de hospital em Brasília após internação por Covid-19

Tricampeão mundial, Nelson Piquet recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após duas noites de internação por conta de teste positivo para Covid-19. A informação foi divulgada pelo Diário Motorsport, parceiro editorial do GRANDE PRÊMIO.

Com sintomas considerados leves, a internação não teve maiores complicações e o ex-piloto foi liberado para voltar para casa, precisando apenas de repouso após novos testes.

Nelson Piquet e o filho Pedro (Foto: Reprodução)

O teste positivo impediu que Piquet representasse a Federação de Automobilismo do Distrito Federal (FADF) na eleição para a presidência da CBA, que acontece nesta sexta-feira (15). O presidente em exercício Renato Constantino estará em seu lugar.

Aos 68 anos de idade, Nelson Piquet é considerado como um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Foi campeão nas temporadas 1981, 1983 e 1987, além de somar 23 vitórias, 60 pódios e 24 poles em suas 204 largadas pela categoria.

Em 2013, então com 61 anos, Nelson passou por uma cirurgia cardíaca. Na época, o piloto explicou que nasceu com uma hipertrofia do septo, que é a parede que divie o coração e teve uma redução de espessura.