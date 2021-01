Pirlo critica atuação da Juventus contra a Inter: “Não entramos em campo”

Após a derrota da Juventus para a Inter de Milão por 2 a 0, o técnico Andrea Pirlo criticou o desempenho da Velha Senhora, apontando que sua equipe teve uma postura longe da ideal.

“Erramos na postura desde o início. Quando você não mostra a vontade e a determinação para vencer os duelos, tudo fica mais difícil. Nós não entramos em campo, fomos passivos”, disse o treinador.

“Tivemos medo do jogo ofensivo da Inter. A equipe só tentou se defender e nem isso fez com a agressividade certa”, completou Pirlo.

O comandante da Juve também apontou que todos são responsáveis pela atuação ruim;

“Todos erramos, a começar por mim, porque sou eu quem passa as orientações. A equipe não ter sido capaz de fazer o que havíamos preparado nos treinos significa que não entenderam bem o que eu queria deles”, explicou.

Mesmo com as fortes críticas ao desempenho, Pirlo afirmou que é momento do time levantar a cabeça, já pensando no duelo com o Napoli na final da Supercopa da Itália.

“É uma derrota muito feia, não poderíamos ter feio um jogo pior, mas agora devemos saber nos reerguer de imediato porque na quarta-feira temos a Supercopa italiana”, concluiu.