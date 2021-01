PIS/PASEP 2020/2021: como consultar o benefício pela internet

Iniciado em julho do ano passado, o pagamento do PIS/PASEP 2020/2021 continua a ser feito neste ano, seguindo o calendário divulgado anteriormente, que prevê a liberação do benefício até o mês de junho. Para quem tem direito à quantia, o primeiro saque em 2021 estará disponível a partir do próximo dia 19.

Também conhecido como abono salarial, o benefício é pago anualmente aos trabalhadores que se enquadram nos requisitos (ter trabalhado formalmente ao menos 30 dias no ano-base e recebido até dois salários mínimos mensais, em média, entre outras exigências). O valor é proporcional ao tempo de serviço, podendo chegar a até um salário mínimo.

Disponibilizado aos trabalhadores da iniciativa privada, o Programa de Integração Social (PIS) é pago pela Caixa Econômica Federal. Já o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) é destinado aos servidores públicos, sendo administrado pelo Banco do Brasil.

Página de consulta ao PIS.Fonte: Caixa/Reprodução

Quem ainda não recebeu o abono salarial 2020/2021 ou tem dúvidas a respeito do benefício pode consultar a disponibilidade e os valores pela internet, seguindo as dicas abaixo.

Consultar abono salarial pela internet

Para verificar as informações sobre o PIS pela internet é necessário acessar o site de consulta de pagamentos da Caixa . Na página, você deve informar o seu CPF, o Número de Identificação Social (NIS) ou o e-mail e a senha. Se estiver usando o sistema pela primeira vez será preciso efetuar um cadastro rápido, clicando na opção “Cadastrar/Esqueci Senha”.

Após fazer login, vá à opção “PIS”, no menu, e clique em “Consulta a Pagamento”. Em seguida, você verá na tela as informações sobre o seu benefício, que também podem ser consultadas no app Caixa Trabalhador.