Placas de vídeo Intel Xe para PCs não funcionam com CPUs AMD

A Intel apresentou recentemente as suas primeiras placas de vídeo da linha Intel Xe para desktops, que tem codinome DG1. Os modelos serão voltados para pequenos e médios negócios, não tem potência para encarar games e, segundo a fabricante, não funcionarão em CPUs AMD.

A primeira geração de placas de vídeos Iris Xe será vendida em parceria com fabricantes como a ASUS e só estarão disponíveis em computadores pré-montados. Segundo a Intel, os sistemas utilizarão uma “BIOS” especial que impede o uso das GPUs com certos processadores, incluindo modelos da principal concorrente.

Placa de vídeo dedicada da Intel.Fonte: The Verge

Em um comunicado enviado ao Legit Reviews, a fabricante disse que as placas de vídeo Xe da linha DG1 funcionam apenas com processadores Intel de nona e décima geração. Além disso, o sistema deve possuir uma placa-mãe com chipset Intel B460, H410, B365 ou H310C.

A decisão da Intel de limitar as suas primeiras GPUs apenas a um grupo seleto de processadores da marca vai contra os padrões do mercado. Tanto Nvidia quanto AMD possuem placas de vídeo que podem ser utilizadas normalmente em CPUs de qualquer fabricante.

Placa de vídeo Intel Iris Xe feita pela ASUSFonte: The Verge

A empresa já está trabalhando em placas de vídeo voltadas para games, que chegarão ao mercado com o nome Xe-HPG. Até o momento, a Intel não confirmou se a limitação de compatibilidade estará presente na próxima leva de hardwares.

As primeiras placas de vídeo para desktop da linha Iris Xe são voltadas para pequenos e médios negócios. O objetivo das GPUs dedicadas é oferecer uma opção mais potente para empresas que utilizam PCs com gráficos integrados atualmente.

As primeiras placas de vídeo Intel Iris Xe DG1 contam com três conexões de vídeo com suporte para 4K, incluindo tecnologia Adaptive Sync, 4 GB de memória dedicada e 80 unidades de execução.

Os primeiros sistemas pré-montados com placas de vídeo dedicadas da Intel chegam em breve ao mercado.