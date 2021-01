Placas de vídeo podem ficar mais caras em fevereiro

Placas de vídeo podem passar por outro aumento significativo de preço base no mês de fevereiro. De acordo com fontes do site chinês MyDrivers, o valor das GPUs deve subir devido ao crescimento do preço de módulos de memória GDDR6 e GDDR6X, tecnologias presentes em placas Nvidia e AMD de vários segmentos.

O valor base de placas de vídeo aumentará, supostamente, a partir de 12 de fevereiro, quando os módulos de memória GDDR6 e GDDR6X passarem por um aumento de preço após o ano novo chinês.

Na notícia original, não foram revelados quaisquer detalhes sobre a causa do aumento, mas é provável que será refletido nos valores das placas de ambas as marcas e possivelmente no valor de consoles.

Pela incerteza dessa adição, a falta de justificativas e de qualquer outro comunicado oficial de fabricantes dos módulos, não há informações sobre os desdobramentos do aumento do valor. Nenhuma fabricante de placas lançou pronunciamentos sobre algum aumento no valor base, tampouco marcas como Microsoft e Sony se manifestaram sobre a fabricação dos seus consoles.

Pixabay

O “custo Brasil”

Por aqui, o cenário ficará ainda pior. Desde o começo da pandemia, com a crise na oferta de placas e a disparada do dólar, o valor das GPUs foi às alturas. O cenário atípico resultou em um cenário de vendas aceleradas, falta de estoque, valores ainda mais altos e discussões pela internet.

Se o rumor se mostrar correto, o aumento será sentido por aqui por um potencial crescimento no valor de placas de vídeo nos varejistas mais conhecidos.

Resta aguardar mais uma semana e ficar atento à pronunciamentos de fabricantes.