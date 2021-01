Planejamento financeiro Pessoal – Notícias Concursos

Planejamento financeiro e chances de sucesso

É muito importante para o empreendedor realizar o planejamento financeiro do negócio. No entanto, o planejamento financeiro pessoal também não deve ser descartado. Haja vista, que uma empresa que realiza o planejamento financeiro, aumenta as suas chances de sucesso.

Por isso, o empreendedor deve realizar o planejamento financeiro pessoal para que possa separar as finanças pessoais e as da empresa.

Sendo esse um dos princípios mais importantes para análise na gestão financeira do empreendedorismo.

Adaptações das demandas e acompanhamentos

Por isso, separamos algumas dicas para que possa amparar o planejamento pessoal de forma simplificada. Todavia, é necessário analisar a viabilidade de adaptações dentro do que é cabível a sua realidade.

Primeiramente, acompanhe seus gastos diários, assim sendo, é muito importante que saiba exatamente quanto gasta e quanto ganha diariamente. Por isso, anotar os gastos diários em uma planilha ou aplicativo é uma forma de organizar o seu orçamento.

Disponibilidade financeira e ações assertivas

Além disso, conheça o seu patrimônio exatamente. Por isso, analise a sua conta corrente, investimentos e verifique a disponibilidade financeira das suas contas sem contar a aplicação ou bens como imóveis e carros.

Assim, poderá avaliar a sua real situação financeira quanto ao seu patrimônio. Ao passo que poderá, por exemplo, negociar dívidas, taxas de juros ou refinanciando o negócio ou fazendo portabilidade da dívida. Essas ações costumam ser bastante assertivas.

Forma estratégica de realizar o fluxo das finanças

Contudo, defina suas metas pessoais de forma muito detalhista. Assim sendo, faça listas de objetivos em curto médio e longo prazo. Assim, poderá analisar o fluxo financeiro pessoal e viabilizar cada meta de forma estratégica.

Além disso, procure comprar somente o necessário, tenho uma reserva financeira e principalmente, separe as contas pessoais das contas da empresa. Uma vez que a pessoa física tem necessidades bem diferentes da pessoa jurídica.

Sendo esse ponto primordial para o sucesso do empreendedor. Visto que quando as finanças estão misturadas, a possibilidade de aumentar as dívidas da empresa e da pessoa física são mais elevadas.