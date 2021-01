Play Store deleta resenhas negativas do Robinhood após polêmica

A Google está deletando comentários e resenhas com notas baixas na página do aplicativo de finanças e investimentos Robinhood. Ao todo, mais de 100 mil avaliações foram apagadas pela empresa na página do serviço na loja digital do Android.

Antes da ação da empresa, o aplicativo passou de cerca de quatro estrelas para uma estrela em avaliações. A maior parte dos comentários era de críticas sobre o funcionamento e algumas políticas da plataforma — ou seja, sem necessariamente criticar a Google de forma direta, mas sim atitudes tomadas pela responsável pelo serviço de negociações.

O que aconteceu?

O motivo da fúria da comunidade é a decisão do Robinhood de suspender a compra e venda de ações da loja de jogos físicos GameStop e outras empresas que tiveram as ações manipuladas por um grupo de usuários do Reddit.

Essa movimentação causou nos últimos dias uma polêmica no mercado financeiro sobre disputas envolvendo gigantes de Wall Street contra grupos de investidores de menor porte, mas que também são capazes de provocar grandes alterações na Bolsa de Valores.

Em resposta ao site Gizmodo, a Google afirmou que realizou a ação para impedir “resenhas coordenadas e inorgânicas”.