PM registra tentativa de homicídio no bairro Santa Cecília, em Penedo

Pessoas desconhecidas golpearam a vítima com uma faca e fugiram do local

Na noite deste sábado, 16 de janeiro, por volta das 21h, policiais do 11º BPM foram até a Rua Roberto Vieira, no bairro de Santa Cecília, popularmente chamado de Matadouro, para atenderem uma ocorrência de tentativa de homicídio.

De acordo com a polícia, a vítima, do sexo masculino, identificada pelas iniciais J. D. J. S., 32 anos, recebeu golpes de arma branca na região do tórax. A mesma foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento de Penedo – UPA, e seu estado de saúde não foi divulgado.

A companheira do homem que sofreu tentativa de homicídio, alegou desconhecer os autores que cometeram este crime contra J. D. J. S., além de ter visto eles fugindo do local.