Pocah desabafa: ‘Me senti muito sozinha’ | casa BBB

Pocah e Camilla de Lucas conversam durante a Festa Réveillon, e a sister influenciadora revela: “Até hoje eu me senti excluída”. A cantora afirma algo semelhante: “Hoje eu me senti deslocada. Na pré-festa, eu me senti muito sozinha”. Pocah continua explicando o que passou em sua cabeça enquanto se sentia deslocada: “Será que eu estou sendo desagradável? Será que estou falando algo errado?”. Camilla diz compreender o sentimento da sister e afirma que todos terão dias de se sentir assim.