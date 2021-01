Pocah é participante do BBB21; conheça! | participante

Além de sua força de vontade, a cantora, de 26 anos, espera contar com uma ajuda do destino para alcançar seu objetivo: “Vai que a sorte está comigo. Vai estar, né? Pelo amor de Deus! Sorte, não me abandona, não”.

“Assisti a todas as edições do BBB. Sempre imaginei o que eu faria se estivesse numa prova, em um Paredão. Sendo bem sincera, nunca imaginei que realmente poderia entrar. Achava que não teria psicológico, mas quando veio a oportunidade eu não pensei duas vezes. Eu até estranhei. Topei sem pensar na hipótese de recusar.”

Observadora e analítica, Pocah não pensou em nenhuma estratégia para entrar na casa, mas assume que não vê a hora de formar um grupo para proteger e ser protegida: “Eu tenho que entrar, sentir a casa e as pessoas. Não adianta ir com o jogo pronto, não funciona assim”.

“Vou fazer muita amizade com quem eu me conectar. Espero ter a sorte de encontrar pessoas com quem eu possa contar e possam contar comigo também. Já quero ter meus BFFs lá dentro”, avisa.

Leal, a funkeira é do tipo que toma as dores dos seus aliados, mesmo que isso acabe a prejudicando, e não pretende agir diferente só porque está sendo filmada 24 horas por dia: “Vai ter momentos em que eu vou estar quieta no meu canto, pensando, analisando. E vai ter momentos em que eu vou ter que botar a boca no trombone, senão eu explodo”.