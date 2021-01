Pocah fala com brothers: ‘Eu não sei quem são vocês’ | casa BBB

O assunto no Quarto Colorido continua sendo a desavença. Agora, conversam Pocah, Viih Tube, Gilberto e Kerline. A cantora dá uma conselho para os brothers: “A gente tem que parar de ficar achando que a gente está aqui há uma… Eu não conheço vocês, eu não sei quem são vocês, me desculpa falar, mas é verdade”. A carioca continua: “A gente não se conhece, então tem que saber ver quem é quem. Analise os fatos, analise as pessoas, para poder antes de falar ‘ah, fulano é meu amigo’. Não é. Ainda não tem como”. A conversa continua.