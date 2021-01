Pocah se declara para a filha: ‘Ela é sinistra’ | casa BBB

Na cozinha da casa, Pocah conversa com Lumena. A cantora conta sobre sua relação com a filha e de como a criança é sensível e sentiu que ela estaria no programa: “Ela teve dois estalos, me dar a naninha e eu tinha uma pedrinha, que me deram para eu trazer, uma pedrinha para me proteger e ela não sabia onde estava a pedrinha e ela falou assim, ‘mamãe, posso ficar?'”. A sister explica que perguntou para o amigo que deu a pedra de presente se ela poderia deixar com a filha e o amigo explicou que sim, em seguida, descreve o que escutou da filha: “‘Vou pedir todo dia para Papai do Céu te proteger e vou cantar ‘fica mamãe”. Ela é sinistra”.