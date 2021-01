Pochettino afirma querer tirar o melhor de Neymar no PSG

Em sua primeira coletiva, o técnico Mauricio Pochettino afirmou que além de Neymar, todos os jogadores do Paris Saint-Germain devem ser líderes da equipe dentro ou fora de campo. Além disso, o argentino disse que quer tirar o melhor que puder do brasileiro e que irá encontrar o melhor lugar para o camisa 10 atuar.

– Quando o Neymar começar a treinar com o time, vamos encontrar a melhor posição para ele ser o melhor que puder. Todos são líderes. Existem diferentes formas de você expressar liderança e quanto mais líderes tivermos dentro da equipe, no vestiário ou no campo, melhor será para o clube.

> Veja a tabela da Ligue 1

O PSG encara o Saint-Étienne nesta quarta-feira pelo Campeonato Francês, mas Pochettino não poderá contar com Neymar, que se recupera de uma lesão sofrida no confronto contra o Lyon. A expectativa é de que o brasileiro retorne aos gramados ainda neste mês de janeiro.