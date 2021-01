Pochettino assina ‘contrato de ouro’ e só ganha menos que Neymar e mais duas estrelas, revela jornal

Mauricio Pochettino tem motivos para sorrir neste início de trabalho no Paris Saint-Germain. Além de comemorar o primeiro título da carreira como técnico, a Supercopa da França, vencida sobre o Olympique de Marselha, o argentino acaba de assinar um “contrato de ouro” com o clube, segundo descrição do jornal L’Equipe.

De acordo com apuração do periódico francês, Pochettino ganhará 940 mil euros por mês no PSG. Este é o valor bruto, que, descontados os impostos no país, transforma-se em 525 mil euros livres. É o maior salário que o clube já pagou a um treinador em toda a sua história.

Thomas Tuchel, alemão demitido antes da chegada de Pochettino, deixou Paris faturando 625 mil euros brutos por mês. Antes dele, passaram pelo clube nomes como Unai Emery (600 mil), Laurent Blanc (de 4000 a 700 mil) e Carlo Ancelotti (600 mil), todos contratados pela Qatar Sports Investiment, que adquiriu o PSG em 2011.

O valor, que já é bastante alto, ficará ainda maior. De acordo com o contrato assinado entre técnico e clube, Pochettino tem um aumento para 625 mil euros livres previsto a partir da próxima temporada, bem como um crescimento para 670 mil euros livres se continuar no clube em 2022-23.

O atual ordenado já faz de Pochettino o quarto maior salário do PSG, abaixo apenas de três jogadores do elenco: o brasileiro Neymar, o francês Kylian Mbappé e o costa-riquenho Keylor Navas.