Pochettino cobra evolução de Mbappé e outros jogadores do PSG

O empate do Paris Saint-Germain diante do Saint-Etienne pelo Campeonato Francês não deixou o técnico Mauricio Pochettino satisfeito. Consciente de que a equipe não está rendendo o esperado no torneio nacional, o comandante cobra melhor desempenho de seus jogadores.

“Mbappé tem de melhorar, tal como outros jogadores. Eu esperava outro resultado. Tivemos posse de bola e algumas chances, mas precisamos melhorar muito”, disse o comandante do vice-líder do Francês, cinco pontos atrás do líder Lyon.

Antes de assumir o PSG, Mauricio Pochettino ficou fora do futebol por 14 meses. Assim, foi a primeira vez que trabalhou na pandemia, sem a presença de público.

“Estou muito feliz por voltar, foram 14 meses sem orientar uma equipe. Agora, a sensação foi estranha, porque na última vez que estive no banco estavam 62 mil pessoas nas arquibancadas”, explicou.