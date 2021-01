Pochettino define Dele Alli como prioridade no PSG e negociará empréstimo com o Tottenham, diz jornal

O recém-chegado treinador do Paris Saint-Germain, Maurício Pochettino, já definiu junto aos dirigentes a prioridade do clube no mercado de transferências.

Segundo o jornal inglês The Guardian, os franceses esperam contratar Dele Alli, do Tottenham, ainda este mês.

O treinador argentino e o meia britânico atingiram grande sucesso juntos no clube de Londres por mais de quatro anos. Porém, desde que Pochettino deixou o Tottenham e José Mourinho foi contratado para ser o novo treinador, Dele Alli perdeu espaço no time.

Nesta temporada, o jogador atuou apenas 74 minutos no Campeonato Inglês, mas disputou todos os jogos na Uefa Europa League e Copa da Liga Inglesa.

Ainda segundo o jornal, Dele Alli vê com bons olhos uma possível transferência, uma vez que a Eurocopa se aproxima e ele sabe que precisa atuar com frequência para estar na lista do técnico da seleção da Inglaterra, Gareth Southgate.