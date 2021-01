Pochettino não quer Neymar como único líder do PSG e é ‘bombardeado’ sobre Messi em apresentação

Apresentado como novo treinador do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino conversou com os jornalistas nesta terça-feira. E o papo, claro, girou muito sobre Neymar e Lionel Messi.

Em relação ao principal astro da equipe francesa, o técnico foi questionado sobre a liderança do camisa 10 e a forma de escalá-lo em campo. No entanto, o argentino preferiu tirar o peso do craque.

“Todos são líderes, existem diferentes formas de expressar liderança e quanto mais líderes tivermos na equipe, seja no vestiário ou em campo, mais benéfico será para o clube ”, disse Pochettino, que espera pela volta de Neymar, machucado.

“Quando o Neymar começar a treinar com o time vamos encontrar a melhor posição para ele ser o melhor que puder. Não gostamos de falar sobre sistemas. Vamos trabalhar no jogo, na animação e para que todos os jogadores, incluindo o Neymar, sejam o melhor que puderem”, completou.

Neymar, na derrota do PSG para o Lyon no Campeonato Francês Getty

Em relação a Lionel Messi, que é apontado como provável reforço da equipe na próxima temporada, Pochettino foi bombardeado de perguntas. Ao todo, três foram com o camisa 10 do Barcelona como assunto. E o novo treinador se esquivou, mas abriu as portas para o craque.

“Deixamos os boatos de lado. Todos os grandes jogadores são bem-vindos ao PSG”, disse Pochettino.

“PSG é um dos maiores clubes, senão o maior do mundo, então é normal que haja rumores, acabamos de chegar, então os deixamos de lado”, finalizou.