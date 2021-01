Pochettino testa positivo para COVID-19 e desfalca o PSG

O técnico Mauricio Pochettino testou positivo para COVID-19. A confirmação veio do próprio Paris Saint-Germain, nesta sexta-feira (15).

Com isso, o treinador ficará isolado até que um novo exame possa dar negativo para a doença. A equipe do PSG será comandada pelos auxiliares do argentino.

Jesus Perez e Miguel D’Agostino, assistentes do treinador na comissão técnica, serão os responsáveis para a partida contra o Angers, neste sábado, às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Francês.

Recém-contratado, Pochettino tem apenas três partidas à frente do PSG. Foram duas vitórias e um empate na estreia.

O treinador começou a trajetória ficando no 1 a 1 contra o Saint-Étienne, no dia 6 de janeiro. Três dias depois, venceu o Brest por 3 a 0. A última partida foi contra o Marseille, com vitória por 2 a 1 e caneco da Supercopa Francesa.

O PSG, visitante no confronto, está com 39 pontos e segue caça ao líder Lyon, com 40. A equipe e Rudi Garcia enfrenta o Metz, no domingo, às 17h ( de Brasília).