Podcasts sobre atualidades para se manter bem informado

Um dos principais requisitos para ter um desempenho significativo em um concurso ou vestibular é estar bem informado. No entanto, essa tarefa não é tão simples quanto parece. Encontrar informações relevantes e fontes seguras pode ser um desafio, principalmente em tempos de fake news. Mas, se você deseja encontrar boas referências para ampliar sua bagagem cultural, veja agora algumas dicas de podcasts sobre atualidades bem bacanas.

Mamilos

Em primeiro lugar, trazemos o programa Mamilos. Com o lema “Jornalismo de Peito Aberto” a jornalista Ju Wallauer e Cris Bartis comandam toda semana esse programa super leve bem humorado. Os episódios são semanais e têm uma temática bem variada de assuntos. Além disso, o Mamilos traz entrevistas com especialistas e também outros pontos de vista distintos.

Durma com essa

Esse podcast faz parte da plataforma digital do jornal Nexo e vai ao ar de segunda à quinta-feira com episódios que duram cerca de 20 minutos. Assim, o programa apresenta as notícias mais relevantes no Brasil e no mundo por meio de excelentes jornalistas que contextualizam e analisam de perto os acontecimentos.

Café da manha

Associada à Folha de S. Paulo, o podcast é uma parceria com o Spotify e também tem o objetivo de informar. Essa é uma das melhores opções de podcasts sobre atualidades, pois o conteúdo traz uma série de matérias sobre política, cultura, saúde e meio ambiente, além de entrevistas. Os episódios têm duração de 20 a 30 minutos.

Foro Teresina

Por fim, apresentamos o Foro Teresina, que traz episódios um pouco mais longos e que apresentam análises profundas sobre o cenário político atual. Vai ao ar toda sexta-feira e é comandado pelos jornalistas Malu Gaspar, José Roberto de Toledo e Fernando de Barros e Silva. Além de pesquisas e dados atualizados sobre o tema, os apresentadores também contribuem para a discussão com outras referências.

